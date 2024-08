Horóscopo do dia: confira a previsão de 22/8 para os 12 signos

Nesta quinta-feira, 22 de agosto, as configurações astrológicas revelam tendências importantes que podem influenciar diferentes aspectos da vida. Seja no amor, no trabalho ou na saúde, o horóscopo do dia traz ideias que podem ajudar os nativos a tomarem decisões mais conscientes e aproveitarem as oportunidades a seu favor. Por isso, a seguir, confira as previsões para o seu signo!

Áries

O ariano estará mais sensível emocionalmente, com maiores oscilações emocionais que tenderão a afetar a saúde física (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Hoje, você estará mais sensível emocionalmente, com maiores oscilações emocionais que afetarão a sua saúde física e a sua percepção das situações. Além disso, estará em busca de receber o apoio das pessoas que ama e com quem se sente seguro(a), ao mesmo tempo em que sentirá o desejo de cuidar de si e tomar as suas próprias decisões.