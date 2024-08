Conheça as características do signo do Galo no horóscopo chinês

O Galo é o décimo signo do horóscopo chinês. No zodíaco, corresponde a Virgem. Com polaridade Yin, ele é regido pelo planeta Vênus. O elemento dos nativos de Galo é o metal, as pedras são ágata e turmalina, a flor é a verbena, o metal é o níquel, a erva é o sabugueiro, as cores são azul-marinho e verde e o número da sorte é o 5.

Quem são os nativos de Galo?

Os nativos do signo de Galo são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

De 22/01/1909 a 09/02/1910;

De 08/02/1921 a 27/01/1922;

De 26/01/1933 a 14/02/1934;

De 13/02/1945 a 01/02/1946;

De 31/01/1957 a 17/02/1958;

De 17/02/1969 a 05/02/1970;

De 05/02/1981 a 24/01/1982;

De 23/01/1993 a 09/02/1994;

De 09/02/2005 a 28/01/2006;

De 28/01/2017 a 18/02/2018.

Se você nasceu entre 17h00 e 19h00, o seu ascendente é o Galo.