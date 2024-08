5 mitos e verdades sobre a fisioterapia

Fisioterapeuta esclarece as principais questões envolvendo essa área da saúde

A fisioterapia tem se tornado cada vez mais comum em todo o mundo. De acordo com dados do site Catho, a procura por profissionais da área aumentou 725% em 2020, em comparação a 2019. No entanto, muitas pessoas ainda têm uma compreensão equivocada sobre a fisioterapia, utilizando medicamentos e exercícios sem orientação adequada.

“Um fisioterapeuta é essencial para entender e tratar problemas nas articulações e músculos, muitas pessoas buscam respostas na internet, mas essas informações podem ser erradas, incompletas e até prejudiciais”, alerta José Ordenes, fisioterapeuta e especialista em quiropraxia.

Por isso é fundamental consultar um especialista antes de iniciar qualquer tratamento. “Com a ajuda de um profissional, você recebe um diagnóstico mais preciso e um plano de tratamento feito para suas necessidades”, acrescenta.