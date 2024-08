Veja os riscos de usar remédio para emagrecer sem orientação médica

Fraqueza;

Desnutrição;

Indisposição;

Problemas na vesícula biliar.

“Essa é uma medicação que deve ser iniciada de uma forma mais cautelosa, por conta dos inúmeros efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais importantes e, assim, conforme o uso, ir aumentando progressivamente, de acordo com a tolerância do paciente e com as respostas”, explica a médica.

Segundo ela, é comum que os pacientes utilizem os medicamentos para emagrecer porque amigos tiveram um bom resultado. No entanto, não são todas as pessoas que precisam deles – ou podem utilizar – para perder peso.