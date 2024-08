4 parques para andar de bicicleta em São Paulo

No Parque do Ibirapuera, há diversos atrativos para o público, desde passeios culturais e educativos, como caminhadas, museus e monumentos históricos, além dos jardins e paisagens repletas de flores e árvores. Há também aparelhos de ginástica, quadras, playground, quiosques, ciclovia e o planetário. Um parque completo e cheio de espaço para poder pedalar. Horário de funcionamento: de segunda-feira a domingo, das 5h às 23h.

3. Parque do Povo

O Parque Povo Mário Pimenta Camargo, conhecido como Parque do Povo, está localizado no Itaim Bibi. Tem um espaço de complexo esportivo de três quadras poliesportivas – com marcação especial para esportes paralímpicos –, campo de futebol, pista de ciclismo própria, pista de skate, local para caminhada, pista de corrida, um jogo de tamanho real de xadrez (em que as pessoas podem movimentar as peças enormes em um tabuleiro quadriculado no chão), trilha e aparelhos de ginástica.

O mais interessante é a pista própria de ciclismo, que ajuda quem quer pedalar com tranquilidade. Horário de funcionamento: de segunda-feira a domingo, das 6h às 22h.

4. Parque Minhocão

O Elevado Presidente João Goulart, popularmente conhecido como Minhocão, é uma via expressa elevada da cidade de São Paulo que liga a região da Praça Roosevelt, no centro da cidade, ao Largo Padre Péricles, na Barra Funda.