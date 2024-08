3 formas de usar o alho e seus benefícios para a saúde

O alho, um ingrediente presente em diversas cozinhas ao redor do mundo, é muito mais do que um simples tempero. Com uma rica composição nutricional e propriedades medicinais, ele se destaca como um alimento funcional, capaz de trazer diversos benefícios para a saúde – tanto é que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo de 2 g a 5 g de alho cru por dia.

Por isso, Fábia Carolina Resende, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, mostra como é possível consumir o alho e seus benefícios para a saúde. Confira!

1. Cru

É a forma mais eficaz para aproveitar todos os seus benefícios, podendo ser adicionado a saladas, molhos e outros preparos.