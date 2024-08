Confira produções com histórias envolventes e muita adrenalina

Os filmes de ação na Netflix oferecem uma ampla variedade de histórias repletas de adrenalina, com cenas emocionantes de perseguições, lutas e explosões com toques de humor e/ou drama. Com produções estreladas por grandes nomes e dirigidas por talentos reconhecidos, a plataforma de streaming proporciona experiências de entretenimento de alta qualidade.

Abaixo, confira 5 filmes de ação para você assistir na Netflix!

1. Lágrimas do Sol (2003)