12 dicas para uma gravidez saudável e tranquila

Em 15 de agosto é celebrado o “Dia da Gestante”, dedicado a reconhecer e valorizar a maternidade. A data também é um lembrete sobre os cuidados necessários durante a gravidez, seja ela planejada ou inesperada, e as suas campanhas ressaltam hábitos que podem ajudar a lidar com esse período de intensas mudanças.

A suplementação deve começar no processo de planejamento, conforme orientação médica, com ao menos três meses de antecedência das tentativas. “Para aqueles que não conseguiram planejar, a orientação é fazer a suplementação durante a gravidez, de forma mais rápida possível. Nunca é tarde para a informação salvar a gestação”, enfatiza a obstetra.

“Nesse momento, é muito importante que sejam realizados exames de rotina e outros específicos, de acordo com cada quadro clínico, para que o médico já promova saúde e as condições ideais para o desenvolvimento desse bebê”, afirma Renata Lopes. A especialista ainda menciona que é preciso, nesse período, “checar imunidade, tratar infecções silenciosas ou doenças pré-existentes, evitando complicações durante o processo gestacional”.

A missão de gerar uma nova vida começa ainda no período das tentativas. De acordo com a especialista, uma das consultas mais importantes é a pré-concepcional, aquela em que a mulher avisa seu médico que planeja engravidar.

Por isso, uma alimentação equilibrada , rica em frutas, legumes, proteínas magras e grãos integrais, combinada com hidratação adequada, é fundamental. Recomenda-se, também, a prática regular de exercícios, como musculação, caminhadas e yoga, para controlar o ganho de peso e melhorar o humor, preparando o corpo para o momento do parto.

5. Faça o acompanhamento pré-natal

O pré-natal é essencial para monitorar a saúde da mãe e do bebê. Consultas regulares com o obstetra permitem a detecção precoce de possíveis complicações para ambos, como a pré-eclâmpsia e a diabetes gestacional. Além disso, proporcionam o acompanhamento do crescimento do bebê, evitando complicações tanto na gravidez quanto no parto.

6. Não se esqueça dos exames

Realizar os exames recomendados pelo médico durante a gestação é crucial para acompanhar o desenvolvimento do bebê e a saúde da mãe, além de proporcionar tratamento precoce de eventuais doenças. Entre os exames essenciais, estão: ultrassom morfológico; ecocardiograma fetal; hemograma; teste de glicemia; e o “teste do cotonete”, que visa checar a presença da bactéria Streptococcus, evitando infecção neonatal.

7. Cuide da saúde mental

Cuidar da saúde mental e emocional é tão importante quanto cuidar da saúde física. “A gestação é um período de muitas mudanças emocionais. Praticar atividades relaxantes e manter um bom círculo de apoio podem fazer toda a diferença para o bem-estar da mãe e, por consequência, do bebê”, enfatiza Renata Lopes. Como já destacado, uma das principais complicações durante a gestação é a pré-eclâmpsia, relacionada com o aumento da pressão arterial.