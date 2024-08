5 dicas para um ambiente de trabalho mais ergonômico

Passar longas horas sentado pode ter um impacto negativo na saúde. Doenças cardiovasculares, fraqueza muscular, obesidade, diabetes tipo 2 e até mesmo depressão são alguns dos graves problemas que podem surgir.

Estudos publicados, em 2022 e 2023, na revista científica Jama Cardiology revelam que pessoas que permanecem sentadas por mais de oito horas diárias têm até 20% mais chances de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) ou um infarto, e 49% mais probabilidade de desenvolver insuficiência cardíaca. Se o tempo em que passam sentadas for maior do que 12 horas, há um aumento de 63% no risco de demência nessas pessoas.

Para combater esses riscos, a Norma Regulamentadora 17 (NR17), que trata da ergonomia no ambiente de trabalho, estabelece diretrizes para adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, proporcionando conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente.