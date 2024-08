Veja os aspectos positivos e negativos do uso da IA na educação

Este fenômeno também ocorre na educação. De acordo com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), em parceria com a Educa Insights, 71% dos estudantes entrevistados utilizam frequentemente IA na rotina de estudos.

A pesquisa, realizada em julho deste ano, foi feita com 300 estudantes universitários que ingressaram na faculdade entre o final de 2023 e o início de 2024, além de estudantes que têm interesse em uma graduação particular, com idades entre 17 e 50 anos, das cinco regiões do país.

Para o doutor em filosofia e educador Marcos Amatucci, é preciso contextualizar a pesquisa, já que a amostra é muito pequena tendo em vista o universo de milhões de estudantes brasileiros, muitos deles localizados em escolas públicas, e nem todos têm acesso às ferramentas de IA. Ainda assim, as instituições de ensino devem estar atentas às novas ferramentas.

Uso improdutivo da IA nos estudos

Conforme o educador, o maior problema ocorre quando o aluno deseja que a inteligência artificial faça todo o trabalho para ele. “Isso é ruim, porque, além de ser uma trapaça, e, portanto, antiética, a prática diminui o treinamento do aluno na escrita e na organização das ideias, sendo completamente contraproducente”, ressalta.