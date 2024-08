Veja a importância do psiquiatra para a saúde mental

Em 13 de agosto, data da fundação da Associação Brasileira de Psiquiatria, é comemorado o ‘Dia do Psiquiatra’, profissional responsável por diagnosticar, estudar e tratar transtornos mentais. A ocasião também tem por objetivo relembrar a importância desse especialista na promoção do bem-estar social, especialmente com a tendência do “autotratamento”, em que as pessoas se autodiagnosticam e não buscam o auxílio de um profissional.

“Um profissional de saúde mental é essencial para identificar e tratar transtornos mentais, coisas que nunca devem ser feitas por alguém sem qualificação. Um acompanhamento especializado é importante para entender melhor cada situação e oferecer um suporte personalizado”, explica o psiquiatra Dr. Flávio H. Nascimento.

Condições tratadas por um psiquiatra

O psiquiatra atende pacientes com condições como: