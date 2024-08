5 sopas nutritivas e saborosas para o almoço

Aprenda a preparar pratos deliciosos para espantar o frio e manter a saúde do corpo

O frio chegou e, com ele, o momento de encher os pratos com comidas deliciosas para se aquecer. Além da tradicional sopa de carne com legumes, você pode explorar uma infinidade de variações, combinando ingredientes nutritivos e saudáveis para manter o corpo quentinho e cheio de energia. A seguir, confira 5 receitas de sopas para o almoço!

Sopa de legumes

Ingredientes

1 colher de sopa de óleo

2 colheres de sopa de alho picado

1/2 cebola descascada e picada

1 abobrinha picada

1 cenoura descascada cortada em rodelas

descascada cortada em rodelas 3 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

2 xícaras de chá de abóbora descascada e cortada em cubos

2 colheres de sopa de extrato de tomate

800 ml de água

Tempero baiano, orégano e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os vegetais, o extrato de tomate e água e misture. Tempere com sal, orégano e tempero baiano. Tampe a panela e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de fubá com couve-manteiga

Ingredientes

8 folhas de couve-manteiga

6 colheres de sopa de fubá dissolvido em 6 colheres de sopa de água

1 colher de café de sal

1/2 colher de café de pimenta-do-reino branca moída

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de salsinha picada

700 ml de caldo de legumes

Azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a couve-manteiga e refogue por 3 minutos. Cubra com caldo de legumes e cozinhe por 5 minutos. Junte a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Acrescente o fubá dissolvido e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e sirva em seguida.