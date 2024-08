5 profissões para quem se interessa por política e sociedade

As profissões na área de política e sociedade são vastas e variadas, abrangendo desde cargos eletivos até posições técnicas e administrativas. Além disso, os profissionais desempenham um papel importante na formulação e implementação de políticas públicas, na análise de questões sociais e econômicas, bem como na mediação entre os interesses do público e as decisões governamentais.

A seguir, confira 5 profissões em alta que envolvem política e sociedade!

1. Cientista político

Estuda sistemas políticos, comportamento dos eleitores, políticas públicas e relações internacionais. De modo geral, esse profissional analisa dados para prever tendências e os impactos governamentais. Para atuar nessa área, é preciso uma formação em ciência política.