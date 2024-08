3 orações para o Dia Santa Clara de Assis

Em 1212, ela fundou a Ordem das Clarissas, uma ordem religiosa dedicada à vida de oração, pobreza e humildade. Santa Clara é conhecida por sua profunda espiritualidade, sua devoção à Eucaristia e seu compromisso inabalável com a vida de clausura, em que as irmãs se dedicam ao serviço de Deus por meio da contemplação e da oração.

Por isso, imploro confiante: visitai nosso lar e permanecei conosco; e já que sois mais clara que vosso próprio nome, clareai nossa mente e nosso coração, para que possamos permanecer unidos entre nós, e, sobretudo, permanecer fiéis a Deus. Amém.

Santa Clara de Assis age em momentos de maior obstáculo (Imagem: Rocketclips, Inc. | ShutterStock)

2. Oração à Santa Clara

Pela intercessão de Santa Clara, ó Senhor Todo-poderoso, abençoe-me e proteja, volte para mim os seus olhos misericordiosos, dê-me a paz e a tranquilidade, derrame sobre mim as suas copiosas graças e, depois desta vida, aceite-me no céu em companhia de Santa Clara e de todo o santuário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.