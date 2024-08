8 livros inspiradores para melhorar a sua liderança

Livros ajudam empreendedores e gestores a se tornarem líderes melhores (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Em um mundo em que a liderança eficaz é cada vez mais importante para o sucesso dos negócios, buscar inspiração e aprendizado com quem já trilhou esse caminho é essencial. Livros escritos por empreendedores e especialistas na área oferecem não apenas teorias, mas também experiências práticas que podem ser aplicadas no dia a dia de qualquer gestor. Essas obras proporcionam um entendimento profundo sobre o que significa liderar com propósito e visão, sempre visando alcançar resultados extraordinários. Abaixo, reunimos alguns dos principais livros que podem ajudar empreendedores e gestores a se tornarem líderes melhores. 1. Apaixone-se pelo problema, não pela solução "Apaixone-se pelo problema, não pela solução" indica o caminho para aqueles que desejam empreender a partir das dores dos consumidores (Imagem: Divulgação | Editora Citadel)

Uri Levine mostra o caminho para construir uma empresa unicórnio a partir da própria experiência como co-fundador do Waze. O autor oferece uma visão interna da criação e venda do aplicativo, além de seu segundo unicórnio, o Moovit, revelando a fórmula que levou essas empresas a competirem com gigantes e veteranos do setor. “Apaixone-se pelo problema, não pela solução” indica o caminho para aqueles que desejam empreender a partir das dores dos consumidores. 2. Liderando o Futuro “Liderando o Futuro” mostra o caminho para desenvolver e articular visão, estratégias e habilidades para liderar (Imagem: Divulgação | Editora DVS) Ícone multidisciplinar na América Latina nas áreas de negócios, tendências e inovação, Martha Gabriel mostra o caminho para desenvolver e articular visão, estratégias e habilidades para liderar o futuro. A futurista apresenta abordagens e ideias aplicáveis e aprofunda-se especialmente em duas capacidades fundamentais e frequentemente negligenciadas: o “Pensamento Crítico” e a “Resiliência”.

Além de uma visão panorâmica do que está por vir, ela fornece ferramentas práticas como o Future Ready Index, que facilita a mensuração do estado de preparo para navegar pelas incertezas e construir uma trajetória de sucesso. 3. Dody Sirena – Os Bastidores do Show Business “Dody Sirena – Os Bastidores do Show Business” retrata a ascensão do empresário desde a origem humilde até se tornar um nome de destaque na indústria do entretenimento (Imagem: Divulgação | Editora Matrix) Este livro retrata a ascensão do empresário Dody Sirena desde a origem humilde até se tornar um nome de destaque na indústria do entretenimento no Brasil e no mundo. A obra de Léa Penteado explora os momentos transformadores e o espírito empreendedor de Sirena.

Mostra ainda os bastidores de apresentações que entraram para a história do show business, de Michael Jackson, rei mundial do pop, ao rei brasileiro Roberto Carlos – de quem foi empresário por 30 anos. Sirena é sócio da DC Set Group, realizadora de festivais como o Tomorrowland Brasil e Planeta Atlântida e de espetáculos de Paul McCartney, Coldplay, Shakira, U2, Ed Sheeran e Harry Styles. 4. Os Quatro Papéis “Os Quatro Papéis” mergulha nas particularidades das tarefas essenciais de profissionais em cargos gerenciais (Imagem: Divulgação | Editora Citadel) Esta obra é fruto da ampla vivência empresarial de Yuri Trafane junto às gigantes 3M, Bayer, Bosh, BTG, Ceratti, Coca-Cola, Eaton, IBM, iFood, LG, Mary Kay, Natura, Nestlé, Nivea, Pão de Açúcar, Pirelli e Walmart, aliada à busca obstinada por conhecimento de primeira linha.

Especialista em desenvolvimento profissional e consultor empresarial, o autor mergulha nas particularidades dos quatro papéis essenciais que profissionais em cargos gerenciais devem desempenhar: líder, gestor, estrategista e empreendedor intracorporativo. É um livro essencial para aqueles que desejam aprimorar as competências que sustentam a liderança. 5. Sementes de Sucesso Em “Sementes de Sucesso”, José Marcos Sarabia compartilha um testemunho de inovação e sucesso incomparável (Imagem: Divulgação | Editora Matrix) Rei do agronegócio no Paraguai, o brasileiro José Marcos Sarabia compartilha neste livro um testemunho de inovação e sucesso incomparável. As empresas do Grupo Sarabia foram as maiores pagadoras de imposto de renda em terras paraguaias, superando estatais e até mesmo empresas de petróleo.

Partindo da origem simples do empresário, no interior do Paraná, e passando por estratégias pioneiras que ele criou, o livro revela a intrincada rede de desafios e triunfos que moldaram sua trajetória para ser o maior nome do agronegócio nesse país e um dos motores em seu setor, dentro do cenário sul-americano. 6. Obsessão pelo Cliente Em “Obsessão pelo Cliente”, Colin Bryer e Bill Carr, ex-executivos da Amazon, apresentam histórias, segredos e ideias exclusivas de dentro desta gigante da tecnologia (Imagem: Divulgação | Editora Citadel) Colin Bryer e Bill Carr, ex-executivos da Amazon, apresentam neste livro histórias, segredos e ideias exclusivas de dentro desta gigante da tecnologia. Estruturado nos 14 princípios de liderança que direcionam a tomada de decisões em todos os níveis da empresa, os autores trazem exemplos concretos de como são colocadas em prática uma série de funções, desde a contratação e comunicação até organizacional e design de produto. Estes princípios são a estrutura básica usada diariamente ao discutir ideias para novos projetos ou resolver um problema.