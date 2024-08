Veja como preparar opções práticas e deliciosas para ajudar no controle desta gordura no organismo

O colesterol, um tipo de substância gordurosa (lipídio) presente em todas as células do corpo humano, desempenha funções essenciais, como a produção de hormônios (estrogênio, testosterona e cortisol), de vitamina D e a formação da membrana celular. No entanto, quando há uma alta concentração dele no organismo, é possível que se acumule nas paredes das artérias e contribua para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Visando evitar que isso aconteça, deve-se manter uma rotina saudável com uma dieta equilibrada. Pensando nisso, separamos 5 receitas saudáveis para quem tem colesterol alto. Confira!

Guacamole

Ingredientes

1 abacate

Suco de 1 limão

1 cebola picada

2 tomates sem sementes e picados

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

1/2 maço de coentro picado

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Retire a casca e o caroço do abacate, coloque a polpa em uma tigela e amasse com um garfo, deixando apenas alguns pedaços. Depois, acrescente os demais ingredientes e misture delicadamente. Sirva em seguida.