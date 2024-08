5 chás deliciosos e práticos para os dias frios

Veja como preparar receitas quentinhas para aproveitar no inverno

Em meio ao frio do inverno, poucas coisas são tão reconfortantes quanto uma xícara de chá. Originária da China, essa tradição milenar se espalhou pelo mundo, ganhando variações e significados em diferentes culturas. No Japão, por exemplo, a bebida é o centro de uma cerimônia que celebra a simplicidade e a harmonia, enquanto, na Inglaterra, o famoso “chá das cinco” se tornou um ritual social indispensável. Ainda, a ciência confirma propriedades que vão além do conforto, ajudando a melhorar o metabolismo e até a acalmar a mente.

Sendo assim, confira 5 receitas de chás deliciosos e práticos para os dias frios abaixo!

Chá de hibisco com framboesa e hortelã

Ingredientes

2 colheres de sopa de hibisco seco

1 xícara de chá de framboesas frescas ou congeladas

1 xícara de chá de folhas frescas de hortelã

600 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando a água ferver, adicione o hibisco e as framboesas. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por 8 minutos. Adicione as folhas de hortelã e desligue o fogo. Tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente.