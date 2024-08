4 receitas veganas para o almoço de Dia dos Pais

Lasanha de espinafre e tofu (Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O Dia dos Pais é um momento perfeito para celebrar e demonstrar apreço por aqueles que desempenham papéis especiais em nossas vidas. Para tornar essa data ainda mais marcante, preparar um almoço vegano pode ser uma escolha deliciosa. Confira, a seguir, 4 receitas veganas que combinam ingredientes frescos e sabores irresistíveis, criando pratos que vão impressionar e agradar a todos à mesa. Lasanha de espinafre e tofu Ingredientes 500 g de massa para lasanha sem ovos

sem ovos 300 g de espinafre fresco

250 g de tofu

1/4 de xícara de chá de levedura nutricional

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manjericão para decorar Molho de tomate

6 tomates maduros

4 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para refogar

1 xícara de chá de água Molho branco 1 xícara de chá de castanhas-de-caju cruas

2 xícaras de chá de água fria

de água fria 1 pitada de noz-moscada ralada

2 colheres de sopa de amido de milho

Sal a gosto

Água Modo de preparo Molho de tomate Lave os tomates, corte-os e bata no liquidificador até obter um purê. Em uma panela, coloque o azeite e aqueça em fogo médio. Doure o alho picado. Tempere com sal e pimenta-do-reino e acrescente o purê de tomate. Acrescente a água, misture e tampe a panela. Deixe cozinhar por 5 minutos e reserve.

Molho branco Em um recipiente com água, deixe as castanhas-de-caju de molho por 1 hora. Após, escorra e bata no liquidificador com a água fria até obter um leite. Acrescente o amido de milho e bata novamente até obter uma mistura homogênea. Coloque essa mistura em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Retire do fogo e reserve. Montagem

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Reserve. Em um recipiente, esfarele o tofu e misture com a levedura nutricional, o sal e a pimenta-do-reino. Em um refratário, espalhe um pouco de molho de tomate no fundo. Coloque uma camada de folhas de lasanha. Adicione uma camada do espinafre refogado e, por cima, uma camada da mistura de tofu. Cubra com molho branco vegano. Repita as camadas até acabar os ingredientes, finalizando com molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até que a lasanha esteja bem quente e borbulhante. Decore com manjericão e sirva em seguida. Estrogonofe de grão-de-bico Ingredientes 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de creme de amêndoas

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de páprica defumada

1 colher de chá de cominho

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e orégano a gosto Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o grão-de-bico, o molho de tomate, o molho de soja, a páprica e o cominho. Misture e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o creme de amêndoas e cozinhe por mais 10 minutos, até que o molho esteja espesso e bem incorporado. Tempere com sal e orégano. Sirva em seguida. Moqueca de banana-da-terra (Imagem: Marcelo Moryan | Shutterstock)