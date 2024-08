7 benefícios da cúrcuma para a saúde

Além disso, a alimentação saudável é essencial para manter o intestino fortalecido, afirma a médica pós-graduada em Nutrologia Patrícia Santiago. “Uma alimentação equilibrada ajuda a preservar as funções do intestino e manter a flora intestinal, que é tão importante para o funcionamento do nosso organismo como um todo e essencial para prevenir uma série de doenças, como a obesidade”, diz a especialista.

A curcumina também pode ajudar a melhorar a função cerebral e a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas . Isso porque ela aumenta os níveis de uma proteína conhecida como fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF, do inglês brain-derived neurotrophic factor), vital para a sobrevivência e crescimento dos neurônios. Níveis baixos de BDNF têm sido associados a condições como depressão e Alzheimer.

A cúrcuma pode regular o açúcar no sangue, beneficiando quem tem diabetes tipo 2 (Imagem: vetre | Shutterstock)

4. Regula o açúcar no sangue

A cúrcuma pode ajudar na regulação dos níveis de açúcar no sangue, tornando-se benéfica para pessoas com diabetes tipo 2. “Muitas pessoas podem desenvolver o diabetes por conta dos hábitos alimentares. Consumindo muito açúcar e carboidrato, como refrigerante, sucos de caixinha, pão, bolo etc. É importante diminuir a presença desses alimentos na rotina e aumentar a frequência de legumes e verduras nas refeições”, explica o médico Dr. Silas Soares, especialista em saúde integrativa e funcional.

5. Ajuda na saúde da pele

As propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes da cúrcuma também beneficiam a pele. “Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.