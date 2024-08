A Lei Maria da Penha é um marco na proteção das mulheres, garantindo segurança e justiça contra a violência doméstica e familiar no Brasil (Imagem: Mary Long | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Em agosto, celebramos 18 anos da Lei Maria da Penha, um marco significativo na proteção dos direitos das mulheres no Brasil. Desde sua sanção em 2006, ela tem sido essencial no combate à violência doméstica e familiar, oferecendo um amparo legal robusto e diversas garantias fundamentais para as vítimas. “Embora ainda haja muito a ser feito para erradicar a violência contra as mulheres, a Lei Maria da Penha é um importante passo na direção de uma sociedade mais justa e igualitária”, diz Mayra Cardozo, sócia da Martins Cardozo Advogados e advogada especialista em Direitos Humanos e Penal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A seguir, destacamos 5 direitos garantidos pela Lei Maria da Penha. Confira!

1. Proteção contra violência física, psicológica, sexual e patrimonial A Lei Maria da Penha assegura às mulheres vítimas de violência doméstica o direito à proteção contra qualquer forma de violência, seja física, psicológica, sexual ou patrimonial. Isso significa que o agressor pode ser afastado do lar e a vítima pode receber assistência para garantir sua segurança e bem-estar. 2. Medidas protetivas de urgência A lei prevê a concessão de medidas protetivas de urgência para assegurar a proteção imediata da mulher, o que pode incluir o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato com a vítima e a restrição de aproximação, visando garantir a sua segurança enquanto o processo judicial é conduzido. A Lei Maria da Penha garante às vítimas acesso a apoio social e psicológico (Imagem: Ilona Kozhevnikova | Shutterstock)