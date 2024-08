Veja como o colesterol influencia a saúde cardiovascular

Manter os níveis equilibrados desta substância no organismo é fundamental para o bom funcionamento do corpo

O colesterol é uma substância essencial para a saúde e o funcionamento adequado do corpo, desempenhando papéis importantes. No entanto, quando os seus níveis não estão regulados, ele pode se tornar prejudicial. Isso porque o excesso no sangue pode levar ao acúmulo de placas nas paredes das artérias, um processo conhecido como aterosclerose, que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e derrame.

Contudo, apesar dos cuidados de controle, ele não pode ser visto apenas como o vilão, pois também é fundamental para a nossa saúde, como explica o cardiologista Dr. Roberto Yano. “Apesar de, muitas vezes, o colesterol ser visto como algo ruim para a saúde, ele é, na verdade, muito importante para várias funções do corpo. O problema acontece quando há um desequilíbrio nos níveis de LDL (o colesterol “ruim”), o que pode aumentar o risco de doenças no coração e nos vasos sanguíneos”, afirma.

O que é o colesterol?

O colesterol é uma substância lipídica essencial para várias funções no nosso corpo, como a formação das membranas das células, a produção de hormônios e a síntese de vitamina D. Ele se move pelo organismo por meio de lipoproteínas, sendo as principais o LDL (lipoproteína de baixa densidade) e o HDL (lipoproteína de alta densidade).