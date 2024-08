7 benefícios da ora-pro-nóbis para a saúde e como usá-la

As folhas de ora-pro-nóbis são uma fonte excepcional de fibras, divididas em solúveis e insolúveis. Estas últimas aumentam o volume das fezes e aceleram o trânsito intestinal, ajudando a prevenir a constipação e promovendo movimentos intestinais regulares. Por outro lado, as fibras solúveis formam um gel viscoso no intestino, que retarda a digestão e a absorção de nutrientes, ajudando a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e reduzindo o colesterol LDL.

Ora-pro-nóbis é uma planta amplamente reconhecida por seu impacto positivo no sistema imunológico e cujas folhas são excepcionalmente ricas em vitamina C . Esse antioxidante aumenta a produção de glóbulos brancos, essenciais na resposta imune. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, afirma a farmacêutica Luciana Rocha.

A ora-pro-nóbis, ao promover tal equilíbrio lipídico, ajuda a prevenir a aterosclerose, uma condição em que as artérias ficam obstruídas por placas de gordura, levando a doenças cardíacas e derrames. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das mortes que acontecem no Brasil anualmente são decorrentes de doenças ligadas a altos índices de colesterol, o que representa mais de 400 mil óbitos.

Outro benefício se trata da regulação do colesterol, graças ao conteúdo de fibras solúveis e fitoesteróis da planta. As fibras solúveis formam uma substância semelhante a um gel no intestino, que pode ligar-se aos ácidos biliares e colesterol, facilitando sua excreção do corpo. Isso resulta em uma redução da absorção de colesterol e, portanto, em níveis mais baixos de LDL no sangue. Ainda, os fitoesteróis presentes em ora-pro-nóbis competem com o colesterol para a absorção no intestino, diminuindo ainda mais os níveis de LDL.

Ainda, as fibras servem como probióticos, alimentando as bactérias benéficas do microbioma intestinal, como Bifidobacterium e Lactobacillus. Conforme a nutricionista Liz Galvão, os probióticos “estimulam os mecanismos imunológicos; aumentam a acidez do intestino ao produzirem compostos orgânicos, diminuindo a multiplicação de agentes patogênicos; e favorecem a produção de produtos metabólicos, como os ácidos graxos de cadeia curta (AGCCs)”.

5. Controle da glicemia

Indivíduos com diabetes ou aqueles propensos a desenvolver a condição podem se beneficiar do uso da ora-pro-nóbis. Afinal, as fibras solúveis presentes nas folhas retardam a digestão e a absorção de carboidratos, resultando em uma liberação mais gradual de glicose na corrente sanguínea. Isso evita picos súbitos de açúcar no sangue após as refeições, prejudiciais para pessoas com diabetes tipo 2.

“O açúcar refinado é um carboidrato simples, que é rapidamente absorvido e faz com que a glicemia suba rapidamente. Cada pico de glicemia no sangue do paciente lesa, aos poucos, seus órgãos”, esclarece a endocrinologista Claudia Liboni.

Também, a planta contém compostos bioativos que melhoram a sensibilidade à insulina, hormônio responsável pela regulação dos níveis de glicose no sangue; isso significa que o corpo pode utilizar a glicose de maneira mais eficiente, reduzindo a necessidade de insulina exógena.