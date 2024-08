3 tipos de dores crônicas e formas de tratamento

Entender as características de cada uma delas pode auxiliar na recuperação do paciente

A dor crônica é um desconforto persistente que dura mais de três meses e, em alguns casos, pode continuar por vários anos. Diferentemente da dor aguda, que é um sinal de alerta para lesões, a crônica não desaparece com a cura do problema original.

Além disso, causa diversos problemas para o dia a dia do paciente, como sofrimento constante, limitações nas atividades diárias, problemas emocionais, como ansiedade e depressão, e redução da qualidade de vida.

De acordo com dados do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos (ELSI-Brasil), financiado pelo Ministério da Saúde, 36,9% dos brasileiros com mais de 50 anos sofrem com dores crônicas. As suas causas podem envolver condições como artrite, fibromialgia, dor lombar crônica, enxaqueca e neuropatia diabética.