Possuir boas amizades pode gerar um impacto significativo na saúde mental e física das pessoas. Isso porque um círculo de amizade desempenha um papel fundamental no bem-estar de cada indivíduo, influenciando positivamente a qualidade de vida e a capacidade de enfrentar desafios, por exemplo.

Abaixo, confira 4 benefícios de boas amizades para a saúde física e mental!

1. Suporte emocional

Um dos principais aspectos, de acordo com o psicólogo e coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, Renan Santos, é o suporte emocional que as amizades verdadeiras podem oferecer. Ter alguém para compartilhar as alegrias e as tristezas, ouvir e ser ouvido, acaba criando um ambiente de apoio que pode reduzir significativamente os níveis de estresse e ansiedade.