Veja como prevenir a desidratação no inverno

Consumo de água no frio deve ser mantido para garantir o bom funcionamento do corpo

No inverno, as baixas temperaturas e a umidade reduzida do ar podem levar a uma menor ingestão de água, aumentando o risco de desidratação. Além disso, durante esta estação, a sensação de sede diminui devido ao clima mais ameno e à menor prática de atividades físicas.

“A desidratação pode causar fadiga, tontura, desmaios e, em casos extremos, levar a complicações renais e cardiovasculares. Esse problema demanda especial atenção no inverno, pois a menor ingestão de líquidos pode agravar diversas doenças”, explica a Dra. Fernanda Pimentel, diretora médica da Baxter.

Sintomas da desidratação

Os sinais clínicos de desidratação incluem: