7 livros para divertir e ensinar as crianças

Mostrar como surgem as palavras, fazê-los compreender os números, ensinar a dormir, usar o banheiro e a se alimentar, além de estimular a criatividade e explicar questões de tecnologias, pode ser mais divertido com histórias pensadas especialmente para esses propósitos.

Este livro trata-se de um conjunto de poemas escrito pelo cordelista George Gimenes para estimular o aumento de vocabulário das crianças e incentivar o contato delas com a fauna. Entre as páginas, apoiadas por ilustrações divertidas e coloridas de animais, ele desafia os pequenos a descobrirem os bichinhos a partir da descrição rimada. Além dos textos, há espaços para os leitores construírem os próprios versos e um breve dicionário com explicações de termos que podem ser desconhecidos na primeira infância.

Quantos barquinhos navegam pelo mar? E quantos passarinhos no céu a voar? Compreender os números pode ficar mais fácil se a rima funcionar. Com o propósito de ser uma ferramenta que ajuda a introduzir os números na primeira infância, o livro escrito por Maíra Lot Micales e ilustrado por Thiago Egg utiliza cenários do dia a dia da criança, como caixa de brinquedos, cama, animais e cores. No final, o pequeno é convidado a participar de um quiz para recapitular o que aprendeu.

3. Dino não quer comer

“Dino não quer comer” é uma ferramenta essencial para famílias que buscam soluções criativas para ajudar seus filhos a desenvolverem hábitos alimentares (Imagem: Divulgação | Editora Tudo!)

Quando Dino se recusa a comer, Mamãessauro e Papaissauro se unem para ajudá-lo em uma emocionante jornada. Com a orientação da nutricionista Elisa de Espíndola e da fonoaudióloga Jéssica Batista, a narrativa apresenta uma abordagem lúdica e instrutiva para lidar com a seletividade alimentar em crianças. As belas ilustrações de Bernardo Amin complementam a história, tornando este livro uma ferramenta essencial para famílias que buscam soluções criativas para ajudar seus filhos a desenvolverem hábitos alimentares saudáveis.

4. A cabana noturna

“A cabana noturna” é a história de ninar ideal para crianças que têm medo do escuro (Imagem: Divulgação | VR Editora)

Escrito e ilustrado por Landis Blair, esta é uma história de ninar ideal para crianças que têm medo do escuro. Inspirado nas próprias experiências do autor, a obra conta a história de Miguel, um menino que, ao seguir luzes misteriosas, embarca em uma aventura mágica pelo céu noturno e uma floresta encantada. Com ilustrações acolhedoras, o livro transforma a hora de dormir em um momento calmo e seguro, ajudando os pequenos leitores a enfrentarem seus medos e a relaxarem para uma boa noite de sono.

5. Cocô, Xixi e Pum