5 lançamentos imperdíveis do Disney+ em agosto

Confira as principais novidades que estreiam no catálogo da plataforma de streaming

O catálogo do Disney+ está repleto de novidades para o mês de agosto, com atrações que prometem agradar os amantes de filmes e séries. No início do período, os fãs de aventura podem assistir a “Planeta dos Macacos: O Reinado”, décimo longa da saga baseada no romance do escritor francês Pierre Boulle. Os entusiastas de séries biográficas podem curtir “Are You Sure?”, estrelada pelos membros do BTS Jimin e Jung Kook.

Para os adeptos de suspense/drama, na metade do mês, tem a nova temporada de “Only Murders In The Building”, uma produção norte-americana com Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, e “O Som e a Sílaba”, uma história de superação criada por Miguel Falabella.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras produções que estreiam no Disney+!