7 benefícios do chá de cavalinha e como usá-lo com segurança

O chá de cavalinha é um potente diurético, ajudando a aumentar a produção de urina e promovendo a eliminação de toxinas do corpo. Isso pode ser especialmente útil para pessoas com retenção de líquidos ou problemas urinários.

De acordo com o gastroenterologista Ronaldo Carneiro Santos, a prisão de ventre, algumas vezes, pode estar associada a hábitos de vida com baixa ingestão de líquido e de fibras na dieta e falta de atividade física regular. Mas, pode também estar ligada a outros fatores. “O uso de determinados medicamentos, quadros como a depressão e ansiedade, doenças metabólicas como o diabetes e o hipotireoidismo, além de doenças neurológicas”, explica.

Os flavonoides presentes na cavalinha têm propriedades antioxidantes, ajudando a combater os radicais livres e reduzir o estresse oxidativo no corpo. “As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

4. Reduz o colesterol

A saúde cardiovascular pode ser favorecida pelo consumo regular de chá de cavalinha. Isso porque esta planta pode ajudar a reduzir os níveis elevados de colesterol LDL (ruim) no sangue. Esse efeito é possível devido às propriedades antioxidantes e ao potencial de melhora da circulação sanguínea proporcionado pelos compostos presentes na planta.

O cardiologista Adalberto Lorga Filho explica que o maior problema dos níveis altos de colesterol, em relação às arritmias cardíacas, é de predispor e aumentar a ocorrência de infarto do miocárdio, o qual, frequentemente, cursa com arritmias cardíacas graves. “Dessa forma, do ponto de vista clínico e preventivo, mantendo-se baixos os níveis sanguíneos de colesterol, reduzimos indiretamente a ocorrência de arritmias cardíacas”, afirma.

O chá de cavalinha ajuda a fortalecer o sistema imunológico (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

5. Fortalece o sistema imunológico

A vitamina C, nutriente encontrado na cavalinha, ajuda a fortalecer as defesas do corpo contra doenças e infecções. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, afirma a farmacêutica Luciana Rocha.

6. Controle da pressão alta

A ingestão do chá de cavalinha, aliado a hábitos de vida saudáveis, pode ajudar a baixar a pressão arterial em pessoas com hipertensão leve a moderada. Isso acontece porque a planta trata-se de um diurético natural. Todavia, o seu consumo prolongado pode levar ao descontrole da pressão arterial.

“A hipertensão arterial não diagnosticada ou não tratada pode levar a consequências fatais. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e diabetes são as principais consequências da doença”, alerta Allan Cembranel, cardiologista do Hospital Alvorada.