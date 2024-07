O yoga tem se tornado cada vez mais popular, atraindo um número crescente de adeptos. Isso se deve aos inúmeros benefícios que o método oferece para a saúde física e mental. No entanto, muitas pessoas ainda têm receio de iniciar na prática por achar que ela só é indicada para um biotipo específico. Todavia, de acordo com a professora de yoga, especialista no Método Kaiut Yoga, Bruna Tiboni Kaiut, qualquer pode se aventurar.

“O yoga pode ser praticado por qualquer pessoa, independentemente da idade, gênero ou condição de saúde. É uma prática universal, ao contrário do que muita gente acha. Ela é muito simples e pode ser incluída até mesmo em rotinas muito corridas”, ressalta.

Por isso, abaixo, a profissional lista 10 dicas importantes para iniciantes na prática de yoga!