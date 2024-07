Veja por que suar não contribui para o emagrecimento

Muitos acreditam que mais transpiração significa maior eliminação de calorias, ajudando no emagrecimento, mas essa ideia é um mito. A nutróloga Gisele Figueiredo, do Hospital Vera Cruz, em Campinas, esclarece que suar não está diretamente ligada à redução significativa de massa corporal.

De fato, o suor é simplesmente uma resposta do corpo para regular a temperatura. “Quando estamos em um ambiente quente ou nos exercitando, o corpo transpira para resfriá-lo. Na verdade, perdemos calorias durante a realização do exercício físico. A intensidade, a duração e o tipo de exercício determinam quantas calorias são queimadas. O suor é apenas resultado deste processo, mas sem relação com a intensidade do exercício ou da quantidade de calorias queimadas”, explica.

Prejuízos da desidratação

A “perda de peso” observada por meio do suor corresponde à água e a minerais, não à gordura. Assim que reidratar com líquidos, esse peso retornará. “Utilizar roupas quentes durante o exercício pode levar à desidratação, a tonturas, ao mal-estar, à fraqueza, a câimbras e à insolação. A insolação é uma emergência médica e pode incluir sintomas como pele quente e seca, confusão, convulsões e perda de consciência”, salienta a médica.