Veja como cada signo se comporta no inverno

Quando as temperaturas começam a cair e o inverno se instala, cada signo do zodíaco reage de maneira única às mudanças climáticas. Enquanto alguns se sentem revitalizados pelo ar fresco e pelas noites aconchegantes, outros podem se retrair, buscando refúgio no calor de casa e na companhia dos entes queridos.

As características astrológicas influenciam não apenas nossos traços de personalidade, mas também como lidamos com as estações do ano. A seguir, o astrólogo e tarólogo Victor Valentim explica sobre como cada signo do zodíaco se comporta quando o frio chega. Confira!

Áries