6 receitas de massas deliciosas e fáceis de fazer

Simples e práticas de preparar, as massas são ideais para incluir no almoço, jantar ou em reuniões entre amigos. Podem acompanhar molhos e recheios variados, que ressaltam o sabor. Macarrão, lasanha ou nhoque: há, certamente, uma infinidade de pratos para diversificar o cardápio! A seguir, confira 6 receitas com massas para uma refeição saborosa e caprichada.

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Após, com a ajuda de uma escumadeira, adicione aos poucos os nhoques. Quando subirem à superfície, retire-os da água, deixe escorrer e coloque-os em uma travessa untada com azeite.

Em um recipiente, coloque a mandioca, o ovo, a farinha de trigo, a manteiga e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa, separe em rolinhos, corte em pequenos pedaços e achate com um garfo. Reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 35 minutos. Junte a salsa e mexa. Desligue o fogo e despeje o molho sobre o nhoque. Polvilhe com o queijo parmesão e sirva em seguida.

Capeletti

Ingredientes

5 ovos

500 g de farinha de trigo

1 colher de sobremesa de sal

300 g de miolo bovino picado

100 g de presunto picado

1 peito de frango cozido e desfiado

Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de tomate e queijo ralado para servir

Farinha de trigo para enfarinhar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, a farinha de trigo e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o presunto, o frango e o miolo bovino e mexa. Tempere com noz-moscada, pimenta-do-reino e sal.

Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte em discos. Coloque um pouco de recheio sobre cada disco, dobre ao meio, aperte as bordas e una as pontas como chapeuzinhos. Reserve. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Com a ajuda de uma escumadeira, adicione o capeletti e cozinhe por 8 minutos. Retire da água, deixe escorrer e sirva com molho de tomate e queijo ralado.

Fettuccine ao molho de ervas

Ingredientes

170 g de fettuccine integral

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manjericão

1 colher de sopa de tomilho

1 colher de sopa de alecrim fresco

2 colheres de chá de salsinha picada

300 g de peito de peru cortado em cubos

cortado em cubos Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o fettuccine. Cozinhe até ficar macio. Escorra e reserve. Em outra panela, coloque metade do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o manjericão, o tomilho, o alecrim, a salsinha e o sal e cozinhe por 1 minuto. Junte o peito de peru e deixe aquecer. Coloque o fettuccine, misture delicadamente e regue com o restante do azeite. Sirva em seguida.