5 orações para o Dia de Santa Ana

“[…] ‘Ó, Deus dos nossos pais: ouvi-me e bendizei-me como fizeste com o ventre de Sara, que concebeu a Isaac […].’ Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor e disse-lhe: ‘Ana, Ana! O Senhor ouviu as tuas preces. Eis que conceberás e darás à luz. Da tua família se falará por todo o mundo’. Ana respondeu: ‘Glória ao Senhor, meu Deus! Se for-me dado menino ou menina, fruto de Sua bênção, ofertá-lo-ei ao Senhor e a Seu serviço estará por todos os dias de sua vida’”. Assim, foi dado à Ana a graça de gerar um filho, destacando sua fé e dedicação.

Segundo o Protoevangelho de Tiago, Ana era uma pessoa de profunda fé e confiança em Deus, no entanto, não tinha filhos e estava em idade avançada. Um dia, Joaquim, seu marido, resolveu se apresentar ao templo para oferecer um sacrifício pedindo por um filho, mas foi recusado por não ter descendência. Desolado, ele não voltou para casa e se dirigiu às montanhas para lamentar e orar a Deus. Quando Ana soube da razão da ausência do marido, rezou ao Senhor, clamando:

Alcançai-nos a todos as graças de Deus: aos Pais deste lar, que vivam na Santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho; aos filhos desta casa, que cresçam em sabedoria, graça e santidade e encontrem a vocação a que Deus os chamou.

E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes, no Cristo, pelo Espírito Santo.

Fechai as portas do meu lar aos intriguistas,

aos maldizentes, aos invejosos, aos falsos amigos.

Afastai a necessidade, as tristezas, os mal-entendidos, a desunião.

Protegei a todos os que habitam sob este teto,

fazendo-os prosperarem no seu trabalho,

livrarem-se das tentações do mundo,

trilharem sempre o caminho da honestidade e do dever.

Senhora Sant’Ana,

vós que sempre vivestes em paz e harmonia com o vosso esposo,

São Joaquim,

atendei a minha prece,

concedendo-me a graça de estar no meu lar,

em constante harmonia com todos os meus,

com todos os que vivem na minha companhia.

Senhor Deus, Criador do Céu e da Terra,

Vós que Vos dignastes conceder à Senhora Sant’Ana

a graça de gerar a Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo,

concedei-me que, por intermédio da esposa de São Joaquim,

sintamos o efeito da sua milagrosa intercessão

e da sua bênção

sobre o meu lar.

Após a oração, fazer o sinal da Cruz e rezar um Pai-Nosso, uma Salve Rainha e três Ave Marias.

Orações à Santa Ana também clamam pela proteção dos filhos (Imagem: Tomsickova Tatyana | Shutterstock)

3. Oração à Santa Ana pela intercessão dos filhos

Gloriosa Sant’Ana, padroeira das famílias cristãs, a vós encomendo meus filhos. Sei que os recebi de Deus e que a Deus eles pertencem, entretanto, vos rogo que me concedais a graça de aceitar o que a Divina Providência dispõe para eles.

Abençoai-os, ó misericordiosa Sant’Ana, e tomai-os sob vossa proteção. Não vos peço para eles privilégios excepcionais; só quero consagrar-vos suas almas e seus corpos, para que preserveis ambos de todo mal. A vós confio suas necessidades temporais e sua salvação eterna.

Imprimi em seus corações, bondosa Sant’Ana, horror ao pecado; apartai-os do vício; preservai-os da corrupção; conservai em suas almas a fé, a retidão e os sentimentos cristãos; e ensinai-os, como ensinastes a vossa puríssima filha, a Imaculada Virgem Maria, a amar a Deus sobre todas as coisas.

Sant’Ana, vós que fostes espelho de paciência, concedei-me a virtude de sofrer com paciência e amor as dificuldades que se apresentam na educação de meus filhos. Para eles e para mim, peço-vos vossa bênção, ó bondosa Mãe Celestial.

Que sempre possamos vos honrar, como a Jesus e Maria; que vivamos conforme a vontade de Deus; e que depois desta vida, encontremos a bem-aventurança na outra, reunindo-nos convosco na glória, para toda eternidade. Assim seja. Amém!

4. Oração à Santa Ana para engravidar

Querida Santa Ana, venho a ti com um coração cheio de esperança e fé. Peço humildemente a sua intercessão para que eu possa conceber um filho. Compreendo a bênção que é a maternidade e desejo profundamente experienciar a alegria de ser mãe. Interceda junto a Deus para que Ele me conceda a graça da fertilidade e me abençoe com uma gravidez saudável. Conceda-me a paciência para esperar o tempo de Deus e a força para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Que eu possa, como você, experimentar a alegria de criar um filho no amor e na fé. Amém.

5. Oração para gestantes

Senhor Jesus, Te peço com amor por esta doce esperança que carrego no meu ventre. Concedeste-me o imenso dom de uma pequena vida vivente na minha vida: Agradeço-te humildemente por ter-me escolhido instrumento do teu amor. Nesta suave espera, ajuda-me a viver em contínuo abandono à tua vontade.

Concede-me um coração de mãe puro, forte, generoso. A Ti ofereço as preocupações para o futuro: ânsias, temores, desejos pela criatura que ainda não conheço. Fazei que nasça sadia no corpo, afasta dela todo mal físico e cada perigo.

Ó querida Santa Ana e tu, ó Virgem Maria, que conhecestes as inefáveis alegrias de uma maternidade santa, obtenha-me um coração capaz de transmitir uma fé viva e ardente. Santifiquem a minha espera, abençoem esta minha alegre esperança, façam que o fruto do meu ventre floresça em virtudes e santidade.