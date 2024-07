“[O ômega 3] é um importante ácido graxo anti-inflamatório. Ele auxilia no processo de recuperação de diversas células do organismo, por fazer parte da estrutura delas”, explica Ricardo Zanuto, nutricionista e mestre e doutor em Fisiologia Humana e Biofísica.

Originárias das regiões montanhosas da Ásia Central e do Sudeste Europeu, as nozes têm sido consumidas e apreciadas por suas propriedades nutricionais e sabor há anos. Podem ser consumidas de diversas formas: cruas, torradas, em saladas, sobremesas, pães ou como ingredientes de pratos mais elaborados. A seguir, confira 7 benefícios das nozes para a saúde!

2. Promovem a saúde intestinal

A fibra presente nas nozes serve de alimento para as bactérias benéficas no intestino, promovendo uma microbiota saudável e auxiliando o trânsito intestinal. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos.

3. Ricas em nutrientes essenciais

São ricas em vitaminas e minerais essenciais, como magnésio, cobre e vitamina B6, que desempenham papéis importantes em várias funções corporais. “O magnésio é crucial para o bom funcionamento do corpo humano, prevenindo doenças como diabetes e distúrbios musculares, além de ser essencial para a saúde hormonal e metabólica”, explica Elaine Henzel, especialista em Nutrição Funcional e nutricionista da True Source.

4. Fonte de antioxidantes

As nozes são uma poderosa fonte de antioxidantes, que desempenham um papel crucial na neutralização dos radicais livres. Dessa maneira, ajudam a combater o estresse oxidativo e a reduzir a inflamação. Os polifenóis e a vitamina E, por sua vez, protegem as células contra danos e contribuem para a prevenção de doenças crônicas.