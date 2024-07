9 locais que receberão as provas das Olimpíadas de Paris

Os Jogos Olímpicos de 2024 terão como sede alguns dos pontos turísticos mais icônicos de Paris (Imagem: Hethers | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Paris, a cidade das luzes e do amor, oferece uma variedade inigualável de atrações culturais, históricas e visuais. Desde monumentos emblemáticos que dominam os cartões-postais até museus que abrigam tesouros artísticos sem paralelo, cada esquina da capital francesa promete uma nova descoberta aos viajantes apaixonados por esporte que a visitam nestes Jogos Olímpicos. As competições vão permear a cidade-sede como nunca antes. Prova disso são os locais escolhidos para receber as disputas esportivas. Além de arenas construídas especialmente para as Olimpíadas em várias regiões da cidade e arredores, na lista aparecem também alguns dos endereços mais icônicos do destino, do Campo de Marte, junto à Torre Eiffel, ao Palácio de Versalhes. Confira os destaques: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 1. Place de la Concorde Place de la Concorde será cenário dos esportes urbanos, como ciclismo BMX freestyle, skate, breaking e basquete 3X3 (Imagem: Alexandre Peribe | Shutterstock)

Uma das mais famosas praças públicas de Paris, a Place de la Concorde fica em uma das pontas da avenida Champs-Élysées e é caracterizada por suas fontes e o grande obelisco. Este será o cenário dos esportes urbanos dos Jogos Olímpicos, como ciclismo BMX freestyle, skate, breaking e basquete 3X3. 2. Stade de France Stade de France será palco das competições de atletismo e rugby sevens (Imagem: Franck Legros | Shutterstock) Localizado em Saint-Denis, na Região Metropolitana de Paris, o estádio foi construído para a Copa do Mundo da FIFA de 1998 e já sediou outros grandes eventos esportivos. Em 2024, será palco das competições de atletismo e rugby sevens.

3. Campo de Marte Campo de Marte vai receber as competições de judô e luta (Imagem: Symeonidis Dimitrios | Shutterstock) Essa famosa área verde vai receber as competições de judô e luta na Arena do Campo de Marte, uma estrutura temporária de dez mil metros quadrados, e também os jogos de vôlei de praia, cuja quadra ao ar livre terá vista para a Torre Eiffel. 4. Esplanade des Invalides Esplanade des Invalides vai sediar as provas de tiro com arco, além de ser a linha de chegada da maratona (Imagem: FredP | Shutterstock) Bem em frente ao Hôtel des Invalides, um complexo de edifícios ligado à história militar da França (e onde fica o túmulo de Napoleão Bonaparte), esse espaço vai sediar as provas de tiro com arco, além de ser a linha de chegada da maratona. 5. Grand Palais Grand Palais será palco das disputas de esgrima e taekwondo (Imagem: JeanLucIchard | Shutterstock) Erguido em 1900, o belíssimo Grand Palais hoje funciona como um centro cultural, que recebe grandes exposições de arte e outros eventos do tipo. Já nos Jogos de 2024, será palco das disputas de esgrima e taekwondo.

6. Roland Garros Além do tênis, Roland Garros vai receber as competições de boxe (Imagem: Leonard Zhukovsky | Shutterstock) Templo do tênis mundial e casa do Aberto da França, um dos quatro torneios de Grand Slam da modalidade, o complexo tem 12 hectares e 18 quadras de saibro. Além do tênis, vai receber as competições de boxe. Fica junto ao parque Bois de Boulogne. 7. Parc des Princes Parc des Princes vai receber os jogos de futebol masculino e feminino (Imagem: Aitormmfoto | Shutterstock)