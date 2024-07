5 especialidades mais requisitadas na Medicina

A complexidade dessas áreas é um dos fatores que fazem com que sejam muito estimadas no mercado de trabalho

A medicina é uma das áreas mais respeitadas no mercado de trabalho e essenciais da sociedade, oferecendo uma ampla gama de especialidades. Contudo, algumas áreas médicas que demandam alta complexidade tendem a ser mais valorizadas que outras. Além disso, a média salarial pode variar conforme a experiência do profissional, região e local de trabalho.

A seguir, veja quais são as especialidades médicas mais valorizadas no mercado de trabalho!

1. Cardiologia

Cardiologistas são especialistas no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas e do sistema circulatório. Com o aumento dos problemas cardiovasculares devido ao envelhecimento da população e aos estilos de vida modernos, a demanda por esses profissionais está em constante crescimento. Em média, a área oferece um salário de R$ 12 mil mensal.