10 livros de diferentes gêneros para as férias

As férias são um momento ideal para finalizar aquele livro esquecido na estante e explorar novas narrativas e personagens. Com a pressa do cotidiano, frequentemente abandonamos o costume de ler, mas essa pausa oferece a chance de desacelerar, descansar e nos envolver em atividades que nos proporcionam prazer e crescimento pessoal. Além de divertir, a leitura expande nossos horizontes, incentiva a criatividade e nos apresenta novas visões sobre a vida. Na lista abaixo, confira 10 histórias de diferentes gêneros que vão agradar a todas as idades e gostos, desde os pequenos leitores até os adultos. Entre os títulos, você encontrará aventuras infantis repletas de imaginação, além de romances LGBTQIAP+ e de época, ficção religiosa, obras de mistério e muita fantasia. Seja qual for a sua preferência literária, aproveite este inverno para descobrir novas narrativas e se deixar levar pela magia dos livros! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 1. O que é maior? “O que é maior?” faz comparações inusitadas entre o tamanho de diferentes animais (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Uma tartaruga telefonista ou uma raposa velocista: o que é maior? Esta pergunta inspira o lançamento infantil do escritor Yuri de Francco e da ilustradora Silvana Rando, publicado pela VR Editora. O livro instiga a imaginação das crianças ao fazer comparações inusitadas entre o tamanho de diferentes animais, como a pequenez de um louva-a-deus dançarino e a grandeza de uma baleia paraquedista. Entre as ilustrações coloridas, a história proporciona uma experiência de leitura imersiva e educativa, expandindo a criatividade e a curiosidade desde a primeira infância. 2. Turminha do Leo “Turminha do Leo” conta a história de quatro amigos que buscam referências na Bíblia (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida) Um dos maiores evangelistas da atualidade, Deive Leonardo se inspirou na própria trajetória de evangelização para escrever “Turminha do Leo”. A obra infantil conta a história de quatro amigos que buscam referências na Bíblia para encontrar maneiras de ajudar o próximo em sua comunidade. Publicado pela Editora Vida, no livro, o pastor destaca a importância de aplicar princípios bíblicos na rotina desde os anos iniciais, como a solidariedade e a compaixão, e de disseminar a Palavra de Deus entre as crianças com atitudes positivas.

3. Diário de uma coruja Em “Diário de uma coruja”, Eva precisa correr para recuperar o presente a tempo do Dia dos Corações Quentinhos (Imagem: Reprodução digital | VR Editora) Eva Voadora, a corujinha mais amigável, convida todos os pequenos leitores a viverem novas aventuras por meio da coleção “Diário de uma coruja”. Nesta narrativa, o Dia dos Corações Quentinhos já se aproxima em Árvorelândia, e Eva mal pode esperar para presentear os amigos na festa, mas percebe que esqueceu de um presente muito importante. O que será que ela vai fazer para recuperar o objeto a tempo da comemoração? Publicado pela VR Editora, o livro aborda lições familiares, de amizade e generosidade, para incentivar as crianças a lidarem com situações cotidianas. 4. Este mundo tenebroso “Este mundo tenebroso” é um clássico cristão e narra a guerra espiritual entre o bem e o mal (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida) Como enfrentar as forças malignas? Considerado um clássico cristão, “Este mundo tenebroso” narra a guerra espiritual entre o bem e o mal. Referência em ficção religiosa, o autor best-seller Frank Peretti retrata a importância da fé e da oração para vencer as batalhas contra as trevas. Elementos sobrenaturais, de mistério, suspense e teologia se entrelaçam nos dois volumes da obra, publicados pela Editora Vida, que narram os confrontos travados pelos fiéis dedicados em busca de esperança e redenção. 5. Em busca do país das maravilhas “Em busca do país das maravilhas” narra as aventuras de Martin enquanto ele procura por uma lenda literária (Imagem: Reprodução digital | Joaquim José Coelho) “Em busca do país das maravilhas” é uma série de mistério e fantasia que leva o público a uma jornada envolvente pelos segredos e quebra-cabeças de um clássico literário. Ambientada na Inglaterra contemporânea, a obra acompanha Martin Roque, um estudante brasileiro de literatura obcecado por desvendar uma lenda: a existência de um terceiro manuscrito perdido de Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas. Os cinco volumes da saga foram escritos por Joaquim José Coelho, romancista, roteirista e diretor mineiro.

6. No limiar do despertar – Além do vale da morte No livro “Limiar do despertar – Além do Vale da Morte”, Frank Sully corre contra o tempo para evitar uma tragédia (Imagem: Reprodução digital | Literando Editora) Pacato morador do Queens, em Nova York, Frank Sully de repente vê a vida virar do avesso após os eventos de 11 de setembro nos Estados Unidos. Ele precisa correr contra o tempo para desvendar detalhes de um sonho que possivelmente vitimará centenas de pessoas em um novo atentado terrorista. Para impedir que a tragédia aconteça, o personagem conta com a ajuda de amigos, enquanto experiencia visões catastróficas conectando as pessoas que ele mais ama. Um suspense de tirar o fôlego, “No limiar do despertar – Além do vale da morte” é de autoria de Fabio Scofield. 7. Os dezembros da minha vida “Os dezembros da minha vida” conta a trajetória de quatro amigos que têm um pacto de esconder sua orientação sexual (Imagem: Reprodução digital | Editora Autografia)