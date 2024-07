5 séries de ficção científica para assistir na Netflix

As séries de ficção científica disponíveis na Netflix oferecem uma diversidade surpreendente de narrativas que exploram desde viagens no tempo até dilemas éticos e tecnologias futurísticas, como nas produções “Dark” e “Altered Carbon”. Com tramas intrincadas e personagens cativantes, elas não apenas entretêm, mas também provocam reflexões sobre o futuro da humanidade, o impacto da tecnologia e questões existenciais profundas.

Apesar de ter sido restaurado, Bancroft acredita que foi assassinado e que ainda corre perigo. Takeshi, por sua vez, precisa aprender a lidar com a nova sociedade em que vive, enfrentar inimigos e confrontar sua própria identidade, em um mundo repleto de questões éticas e filosóficas sobre as consequências da imortalidade.

A série, baseada nos quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Bá, se passa em um futuro distópico. Em outubro de 1989, 43 mulheres ao redor do mundo, sem estarem grávidas, dão à luz simultaneamente. O milionário Reginald Hargreeves (Colm Feore) adota sete dessas crianças com habilidades especiais, visando transformá-las em heróis. No entanto, ele não é um pai amoroso, mas autoritário, causando diversos traumas em seus filhos e fazendo-os se afastarem dele.

Um desses filhos, Cinco (Aidan Gallagher), retorna do futuro com um aviso de que o mundo enfrenta um apocalipse iminente. Diante dessa ameaça, eles precisam superar suas diferenças e traumas do passado para investigar a morte de Hargreeves e salvar a humanidade.

3. Dark (2017)

Em “Dark”, o sumiço de duas crianças revela mistérios sombrios de quatro famílias (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série explora os mistérios de uma pacata cidade chamada Winden, na Alemanha. A história começa com o desaparecimento de duas crianças próximas à usina nuclear local, desencadeando eventos sombrios que conectam quatro famílias: Kahnwald, Nielsen, Doppler e Tiedemann.

Conforme a investigação avança, segredos e conexões do passado são revelados, e os habitantes de Winden descobrem uma caverna misteriosa que contém um portal para diferentes períodos: 1953, 1986 e 2019. O espaço e o tempo começam a se misturar, mostrando que as tragédias vividas pelas famílias se repetem a cada geração. A série mergulha profundamente em temas de destino, livre-arbítrio e a natureza do tempo, revelando como as ações passadas influenciam o presente e o futuro.

4. Travelers (2016)