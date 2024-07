O chá verde contém catequinas, poderosos antioxidantes que ajudam a reduzir os danos causados pelos radicais livres no organismo, promovendo a saúde celular e auxiliando na prevenção de doenças crônicas relacionadas ao estresse oxidativo.

Incluir essa bebida na dieta é uma maneira saborosa de promover o bem-estar geral. Por isso, confira 7 benefícios do chá verde para a saúde!

Há anos, o chá verde tem sido produzido na China e no Japão, sendo valorizado por seu sabor suave e inúmeros benefícios à saúde. O processo de produção envolve a colheita das folhas frescas, que são rapidamente aquecidas por meio de vapor, no Japão, ou por torrefação, na China, evitando assim a oxidação. Isso as mantém verdes e preserva seus compostos benéficos.

“Um dos processos que pode aumentar a velocidade de envelhecimento é a oxidação das moléculas do organismo. A bebida [chá verde] atua justamente nesse aspecto, protegendo contra os radicais livres”, explica Alex Botsaris, clínico-geral e especialista em doenças infecciosas e membro do Programa Estadual de Plantas Medicinais da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ).

2. Ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue

Os compostos bioativos do chá verde ajudam a aumentar a absorção de glicose pelas células, o que auxilia na melhora a sensibilidade do organismo à insulina, sendo benéfico para indivíduos com resistência à insulina ou diabetes tipo 2.

“Quando consumimos muito açúcar, diminuímos a função mitocondrial, o pâncreas trabalha excessivamente e, com isso, aumenta a resistência de insulina no corpo. E essas alterações prejudicam a saúde do diabético”, explica o médico Christian Aguiar, autoridade em saúde preventiva e natural.