6 dicas para utilizar as mídias sociais de forma saudável

O uso excessivo das mídias sociais vem se tornando uma preocupação frequente. Cada dia mais conectados, estamos vulneráveis a conteúdos muitas vezes desnecessários que acabam por atrapalhar o foco e a atenção nas tarefas do dia a dia.

Por isso, a especialista em comportamento humano explica que, para se livrar do brainrot, é preciso adotar hábitos mais saudáveis e equilibrados no uso das mídias sociais; e, claro, orienta aos pais que monitorem seus filhos no uso de dispositivos eletrônicos.

Abaixo, confira outras dicas!

1. Estabeleça limites de tempo

Gisele Hedler diz que o primeiro passo para fazer um detox de redes sociais, televisão e outros conteúdos considerados fúteis é estabelecer um limite de tempo. Ela sugere também utilizar aplicativos de monitoramento de tempo de tela para ajudar a manter esses limites.

2. Priorize conteúdos de qualidade

Substitua parte do tempo gasto com conteúdos fúteis por materiais mais enriquecedores, como livros, documentários, podcasts educativos e artigos de interesse. Além disso, escolha programas de TV e filmes que tenham valor cultural, educativo ou artístico.

3. Desenvolva novos hobbies

Encontre novas atividades de que você goste e que possam substituir o tempo gasto em conteúdos de baixa qualidade, como esportes, arte, dança, pintura, música, ou aprenda uma nova habilidade.

4. Pratique mindfulness e meditação

Segundo Gisele Hedler, praticar mindfulness e meditação pode ajudar a melhorar a capacidade de concentração e reduzir o desejo por distrações fúteis. Existem aplicativos que podem ser úteis para começar essa trajetória de meditação.