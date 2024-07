5 receitas de sobremesas típicas da França

Cubra a tigela com plástico filme e leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Unte uma forma para madeleines com manteiga, e adicione a massa preenchendo 1/4 da capacidade de cada cavidade. Leve ao forno médio preaquecido por 10 minutos, ou até que as bordas estejam douradas e o centro das madeleines esteja levemente firme ao toque. Retire do forno e desenforme. Aguarde esfriar e polvilhe com açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

Crème brûlée

Ingredientes

350 ml de creme de leite

1 colher de chá de extrato de baunilha

5 gemas de ovo

100 ml de leite

100 g de açúcar

Açúcar para caramelizar

Água quente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o creme de leite, o leite e a baunilha. Misture e leve ao fogo baixo até formar pequenas bolhas nas bordas, sem deixar ferver. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter uma mistura homogênea. Gradualmente, adicione o creme aquecido à mistura de gemas e açúcar, mexendo constantemente.

Divida a mistura em tigelas individuais, as coloque em uma assadeira funda e encha-a com água quente até a metade da altura das tigelas, criando um banho-maria. Asse em forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos, ou até que o creme esteja firme nas bordas, mas ainda ligeiramente tremido no centro.