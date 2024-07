5 dicas para escolher o melhor creme anti-idade

Quando o assunto é cuidado com a pele, há disponível no mercado de beleza diversos produtos que prometem combater rugas e flacidez. Mas será que eles são efetivos? “Os dermocosméticos anti-idade são efetivos desde que orientados por um profissional prescritor, que avaliará a necessidade da pele do paciente, prescrevendo a formulação de um cosmético personalizado e adequado para cada tipo de pele”, explica a farmacêutica Maria Eugênia Ayres.

1. Defina a principal preocupação

O primeiro passo para escolher um produto anti-idade ideal é decidir qual a sua principal preocupação relacionada ao processo de envelhecimento e procurar um cosmético capaz de resolvê-la. Concentrar-se em apenas uma preocupação, como rugas ou manchas escuras, é a maneira ideal de obter os melhores resultados. Afinal, nenhum produto pode tratar todos os sinais de envelhecimento da pele. “Além disso, usar mais de um produto antienvelhecimento em poucos dias ou semanas pode causar irritação à pele”, alerta a dermatologista.

2. Atente-se às tecnologias das formulações

As formulações estão cada vez mais multifuncionais e com tecnologias específicas. “O consumidor precisa estar atento a fórmulas que, além de contarem com ativos anti-idade, antioxidantes, hidratantes e protetores solares, possuam tecnologia que permitam que os princípios ativos atinjam realmente o local desejado, e isso conseguimos através da nanotecnologia. Nas farmácias de manipulação, temos uma tecnologia Pro Lipo Neo®, conhecida como cosmético drone. É um ativo que funciona como um vetor, promovendo uma entrega do ingrediente ativo exatamente onde ele deve agir sem perder eficácia”, explica a farmacêutica.

3. Verifique os ativos presentes na fórmula

Segundo a Dra. Paola Pomerantzeff, para pacientes que ainda não contam com marcas do envelhecimento, mas querem uma forma de prevenção, os hidratantes devem conter antioxidantes e estimuladores da produção de colágeno como o resveratrol, além do coringa ácido hialurônico. Maria Eugênia explica a ação dos chamados antioxidantes: “eles vão auxiliar na manutenção de uma pele saudável, aliados ao efeito da proteção solar […]”.