10 atrações imperdíveis para conhecer no Reino Unido

Com um aumento impressionante nas visitas e gastos de brasileiros no Reino Unido, 2023 marcou um ano histórico, superando os níveis pré-pandemia. Atraídos pela rica herança cultural e as diversas opções de lazer, cada vez mais pessoas têm escolhido o destino para suas viagens de férias.

Segundo dados da International Passenger Survey (IPS), durante 2023, 344 mil brasileiros foram ao Reino Unido, com um gasto de 425 milhões de libras (aproximadamente 2,8 bilhões de reais). Pensando nisso, resolvemos listar, a seguir, as 10 atrações mais populares no Reino Unido entre os visitantes do mundo inteiro, conforme o ranking de 2023 da ALVA (Associação das Principais Atrações Turísticas). Descubra!

1. Museu Britânico

Localizado no coração de Londres, este museu abriga uma coleção vasta que atravessa milênios, oferecendo uma perspectiva única sobre a história global por meio de artefatos como a Pedra de Roseta e os frisos do Partenon.