6 receitas de geleias caseiras irresistíveis

A geleia é um doce preparado a partir do cozimento de frutas com açúcar e, às vezes, especiarias. Versátil e simples de fazer, ela pode acompanhar torradas, biscoitos ou pães, sendo perfeita para servir tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde. Por isso, separamos 6 receitas de geleias caseiras para você preparar em casa. Confira!

Geleia de frutas vermelhas (Chef Thais Novaes)

Ingredientes

300 g de morango

300 g de framboesa

300 g de blueberry

300 g de açúcar

300 ml de água

Raspas de 1 limão

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de pimenta rosa

3 ramos de manjericão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Aguarde a geleia esfriar e passe em uma peneira. Disponha em um recipiente e sirva em seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine