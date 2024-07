5 benefícios do chá de camomila para a saúde

As propriedades medicinais do chá de camomila beneficiam a saúde geral do corpo (Imagem: Anna Zefirova | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O chá de camomila, uma bebida milenar, destaca-se por suas propriedades medicinais e relaxantes. Utilizado em diversas culturas ao redor do mundo, ele provém das flores de camomila, apreciado por seu sabor suave e aroma agradável. Além disso, oferece uma opção deliciosa para momentos de descanso. Considerando isso, selecionamos cinco bons motivos para você incluir a bebida na sua rotina. Confira! 1. Ajuda no controle glicêmico Segundo um estudo de revisão publicado pela revista Complementary Therapies Medicine, o consumo de chá de camomila pode contribuir para o controle glicêmico. A publicação aponta que, das 15 pesquisas analisadas, quatro encontraram redução significativa das consequências em comparação aos grupos de controle. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Esses achados ampliam as novas funções da camomila na melhora dos perfis glicêmico e lipídico e indicadores de estresse oxidativo no diabetes mellitus e complicações relacionadas”, concluíram os pesquisadores da Tabriz University of Medical Sciences, no Irã.

2. Ajuda a reduzir a cólica Ótimo para cólicas menstruais, o chá de camomila possui efeitos antiespasmódico, anti-inflamatório e analgésico que podem ajudar a relaxar os músculos do útero, reduzindo as contrações que causam a dor. Conforme explica a Dra. Juliana Sperandio, ginecologista parceira de Pantys, marca de calcinhas absorventes para menstruação, maternidade e incontinência, durante o período menstrual, as contrações uterinas aumentam, justamente para auxiliar na eliminação do endométrio. “Para auxiliar neste processo, há aumento de mediadores inflamatórios locais, e isso, associado à contratilidade uterina aumentada, pode causar dor do tipo cólica”, acrescenta. O chá de camomila ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade (Imagem: Impact Photography | Shutterstock)