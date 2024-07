4 técnicas para lidar com a ansiedade no trabalho

No entanto, quando não gerenciada adequadamente, pode impactar significativamente a saúde mental e física, além de reduzir a eficiência e a satisfação no trabalho. “Há situações em que é comum se sentir ansioso ou nervoso. Mas, quando esse sentimento começa a controlar o dia a dia e causar problemas ao bem-estar emocional e físico, é hora de procurar ajuda especializada”, explica o psicólogo André Carneiro, especialista em Terapia Cognitiva-Comportamental (TCC).

1. Mindfulness

Praticar mindfulness promove um estado de calma e foco no presente, o que ajuda no dia a dia profissional. A atividade é composta tanto por exercícios simples quanto mais complexos. “Pode ser desde o simples ato de parar e escutar todos os barulhos à sua volta, sentir seu corpo na cadeira ou seus pés no chão, perceber cheiros, até mesmo técnicas mais rebuscadas de meditação, dentre outras. As diversas técnicas são utilizadas como recurso em terapias médicas, psiquiátricas e psicológicas”, explica Rafaela Generoso, coach de prosperidade e riqueza.

2. Organização e planejamento

Manter-se organizado e planejar as tarefas pode diminuir a sensação de estar sobrecarregado. Utilizar ferramentas de gerenciamento de tempo, como listas de tarefas e calendários, ajuda a visualizar e priorizar as atividades diárias. Estabelecer metas realistas e dividir grandes projetos em etapas menores e mais manejáveis também auxilia no alívio da ansiedade relacionada ao trabalho.