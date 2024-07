5 orações para o Dia de São Bento

Em 11 de julho, comemora-se o “Dia de São Bento”. A data busca homenagear este santo que é uma das mais importantes figuras da Igreja Católica. Considerado “Pai dos Monges”, ele nasceu no ano de 480, na cidade de Núrsia (Norcia), na Itália. Após a sua morte, em 547, a fama de milagreiro se expandiu. Com isso, em 1220 foi canonizado, a confirmação final da Santa Sé para que um beato seja declarado santo.

2. Oração a São Bento para obter graça

Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostrastes sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade; que se afastem de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado.

Alcançai do Senhor a graça (dizer a graça a ser alcançada) que vos suplicamos, finalmente, vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre possamos ir louvar a Deus convosco no Paraíso. Amém.

A oração a São Bento atua contra os espíritos perversos e protege contra os inimigos (Imagem: Rocketclips, Inc. | ShutterStock)

3. Oração a São Bento para proteção

Santa Cruz do Santo Pai Bento

A Cruz sagrada seja minha Luz

Não seja o Dragão meu guia

Retira-te Satanás

Nunca me aconselhes coisas vãs

É mal o que tu me ofereces

Bebe tu mesmo do teu veneno

Rogai por nós bem-aventurado, São Bento.

Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Em latim

Crux Sancti Patris Benedicti

Crux Sacra Sit Mihi Lux

Non Draco Sit Mihi Dux

Vade Retro Satana

Numquam Suade Mihi Vana

Sunt Mala Quae Libas

Ipse Venena Bibas

Esta oração contra os espíritos perversos é forte e poderosa, de tal forma que a Igreja Católica a usa em exorcismos. Para ter mais proteção ainda, deve-se usar uma medalha de São Bento, a qual tem as iniciais desta oração no verso.

4. Oração a São Bento contra o mal

Ó poderoso e eterno Deus, pelas mãos de São Bento, rogamos a Vossa misericórdia e proteção contra todas as ciladas do maligno. Que pela Vossa graça e pela intercessão do bem-aventurado São Bento sejamos guardados em corpo e alma, livres de todo mal e perigos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

5. Oração de agradecimento a São Bento

São Bento, bendito entre os santos, agradecemos a Deus por tua vida de santidade e exemplo de fé. Que possamos seguir teus passos no serviço a Deus e aos nossos irmãos, confiantes em tua intercessão junto ao trono celestial. Amém.