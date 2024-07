Veja como aproveitar as férias em João Pessoa

Com o fim do domínio espanhol e a restauração da autonomia portuguesa, a cidade retomou seu crescimento sob o nome de Paraíba do Norte, até finalmente ser renomeada em homenagem ao político paraibano João Pessoa, após seu assassinato em 1930, um evento que precipitou a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder.

Outro ponto de interesse é a Igreja de São Francisco, parte do Centro Cultural São Francisco , um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos barrocos do Brasil. A igreja e seu complexo abrigam um rico acervo de arte sacra e oferecem uma verdadeira viagem ao passado colonial brasileiro.

Ao longo de sua história, João Pessoa se consolidou como um importante centro urbano do Nordeste brasileiro. Seu centro histórico, com suas ruas de paralelepípedos e edificações coloniais, testemunha séculos de influências europeias e brasileiras. Entre os destaques, está o Hotel Globo, um antigo casarão com vista para o Rio Sanhauá, que hoje funciona como um centro cultural e oferece uma paisagem incrível do pôr do sol na região.

Atrações de destaque

Um dos pontos altos de qualquer visita a João Pessoa é o passeio para ver o pôr do sol na Praia do Jacaré, localizada em Cabedelo, município que fica a 25 minutos de carro da capital. Contrariando o nome, a Praia do Jacaré é, na verdade, uma margem do rio Paraíba. Todos os dias, ao entardecer, turistas se reúnem para assistir a um espetáculo único: o pôr do sol ao som do Bolero de Ravel, tocado por um saxofonista local que circula em cima de uma canoa. Este momento mágico encanta turistas e garante boas memórias da viagem.

Piscinas naturais de Seixas e Picãozinho

Além do pôr do sol na Praia do Jacaré, outros atrativos que agradam os visitantes são as piscinas naturais. As de Seixas e Picãozinho são atrações imperdíveis para quem visita João Pessoa. Formadas por recifes de corais, essas piscinas emergem durante a maré baixa, revelando águas cristalinas e uma abundante vida marinha. São locais ideais para mergulho e snorkel, onde é possível observar uma variedade de peixes coloridos e corais. É uma experiência fantástica que agrada um público diversificado e uma oportunidade única de manter contato com a natureza.

Ilha de Areia

A Ilha de Areia Vermelha é outra joia natural da região. Este banco de areia surge na maré baixa, criando uma pequena ilha no meio do mar. A ilha é rodeada por águas rasas e transparentes, perfeitas para nadar e relaxar. É um local popular para passeios de barco, sendo que as embarcações saem das praias de Camboinha e Ponta de Campina. Ali não há estrutura como quiosques, mas os barcos costumam vender comes e bebes para o passeio ficar completo.

É indescritível a sensação de estar no meio do oceano, mas, ao mesmo tempo, em terra firme, com uma vista diferenciada do entorno. Caso haja interesse em fazer esse passeio, não esqueça de se informar antes sobre a situação da maré para não perder a viagem.

João Pessoa também é famosa por suas frutas tropicais, como o caju (Imagem: rodrigobark | Shutterstock)

Gastronomia

A gastronomia em João Pessoa é rica e diversificada. Entre os destaques estão o caranguejo, a carne de sol, o rubacão (uma mistura de arroz, feijão-verde e carne de sol) e a pamonha. Além disso, os frutos do mar frescos, como peixes e camarões, são muito populares, frequentemente preparados com temperos regionais.