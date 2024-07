Veja os benefícios do alongamento para a saúde 

O alongamento pode significativamente melhorar o movimento e o desempenho em tarefas simples do dia a dia. Isso facilita a execução de atividades cotidianas com mais eficiência e menor risco de desconforto ou tensão muscular.

“Manter o corpo flexível ajuda em atividades básicas do dia a dia como se levantar da cama, tomar banho, lavar os pés e as costas, pegar algo mais alto no armário”, explica Dr. Benjamim Apter, especialista em medicina esportiva, fisiologia do exercício e diretor da rede de academias B-Active.

Além disso, o alongamento e a flexibilidade auxiliam no equilíbrio, fundamental na rotina. “O equilíbrio é necessário, por exemplo, quando pisam num terreno irregular ou em algum buraco, bem como a auxilia na facilidade para desviar de algum obstáculo. Estas são reações reflexas, e pessoas com mais flexibilidade correm menos riscos, pois o corpo toma as posições de defesa mais rápido e sem lesões”, explica o médico.

Incorporar alongamentos na rotina diária pode, portanto, melhorar a qualidade de vida ao tornar as tarefas diárias mais fáceis e menos desgastantes fisicamente.