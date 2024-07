5 benefícios da pipoca para a saúde

Rica em fibras e substâncias com efeitos antioxidantes, a pipoca pode desempenhar um papel importante no funcionamento do organismo. Por isso, a seguir, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society FTOS (USA) e presidente da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia), lista alguns deles. Mas lembre-se que a recomendação de consumo é de 20 g (ou uma xícara e meia) por dia.

A pipoca é um alimento versátil e delicioso, que marca presença em diversas ocasiões. No cinema, é um clássico acompanhamento para os filmes, tornando a experiência ainda mais agradável. Em casa, é uma escolha popular para acompanhar séries e programas de TV, proporcionando um lanche prático e saboroso. Em festas infantis, ela é uma atração à parte, encantando as crianças com suas versões doce e salgada.

1. Favorece a digestão e o intestino

O grão do milho é uma excelente fonte de fibras, o que contribui para melhorar a saúde digestiva e o bom funcionamento do intestino. A liberação de sucos gástricos no estômago estimula os movimentos intestinais, o que auxilia no processo digestivo e evita a prisão de ventre. O importante é ingerir líquidos também, para que o intestino não acumule as fibras e seu trânsito seja adequado.

2. Aliada do diabetes e do coração

As fibras também auxiliam no controle do açúcar no sangue, na redução do risco de doenças cardíacas e no equilíbrio nas taxas de LDL (colesterol ruim) e de HDL (colesterol bom).

3. Ajuda no combate ao envelhecimento

A pipoca é rica em antioxidantes que ajudam no combate dos radicais livres no corpo. Os polifenóis presentes na pipoca agem na redução do estresse oxidativo, diminuem os níveis de lipídios e ajudam a prevenir a aterosclerose. Eles também reduzem a pressão arterial, protegendo as células e diminuindo os riscos de danos causados pelo envelhecimento. Esses compostos também são eficazes na prevenção de doenças crônicas e promovem a saúde cerebral. Além disso, interferem no colágeno e protegem o tecido cutâneo, melhorando a integridade da pele.